Президент «Коринтианс»: «Юри Алберто подошел бы любому клубу мира. Хотим видеть его у себя, но ничего не решено»

Президент «Коринтианс» высказался о возможном переходе Юри Алберто из .

«Я считаю потрясающим нападающим. Не сомневаюсь, что он подошел бы любому клубу мира, ему 21 год, он отличный футболист.

Конечно, мы хотим видеть его у себя, но еще ничего не решено.

Я не хочу говорить о незавершенных переговорах. Не хочу, чтобы у болельщиков возникали чрезмерные ожидания. Мы работаем над усилением команды», – заявил Дуилио Монтейру Алвес.

Ранее утверждалось, что «Зенит» отдаст Юри в годичную аренду и на год арендует двух футболистов – вингера Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарезму.

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах . Его статистику можно изучить здесь.