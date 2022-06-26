Президент «Коринтианс»: «Юри Алберто подошел бы любому клубу мира. Хотим видеть его у себя, но ничего не решено»

Президент «Коринтианс» высказался о возможном переходе Юри Алберто из «Зенита».
«Я считаю Юри Алберто потрясающим нападающим. Не сомневаюсь, что он подошел бы любому клубу мира, ему 21 год, он отличный футболист.
Конечно, мы хотим видеть его у себя, но еще ничего не решено.
Я не хочу говорить о незавершенных переговорах. Не хочу, чтобы у болельщиков возникали чрезмерные ожидания. Мы работаем над усилением команды», – заявил Дуилио Монтейру Алвес.
Ранее утверждалось, что «Зенит» отдаст Юри в годичную аренду и на год арендует двух футболистов «Коринтианс» – вингера Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарезму.
В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.