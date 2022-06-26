«Зенит» еще не согласовал аренду Ивана и Мантуана». Медведев о новичках

Александр Медведев рассказал о ходе переговоров о переходах Ивана Куарезмы и Густаво Мантуана.
«Мы еще не согласовали аренду игроков «Коринтианс» Ивана и Мантуана», – сказал генеральный директор «Зенита».
Ранее в бразильских медиа появилась информация, что вратарь и вингер «Коринтианс» переходят в «Зенит» в рамках сделки по Юри Алберто, который продолжит карьеру в клубе из Сан-Паулу.
Арендные соглашения по всем игрокам будут рассчитаны на год. У «Зенита» будет возможность выкупить Ивана и Мантуана.