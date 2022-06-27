Клаудиньо интересен «Роме» и «Марселю». Он не вернется в Бразилию

Полузащитник Клаудиньо Родригес может покинуть «Зенит».

Как сообщает журналист UOL Мауро Сезар, интерес к 25-летнему атакующему полузащитнику проявлял , но уже отказался от идеи о приглашении игрока. Этим летом Клаудиньо не вернется в Бразилию.

Интерес к бразильцу проявляют и .

В минувшем сезоне хавбек забил 10 голов и отдал 4 передачи в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна по ссылке.

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