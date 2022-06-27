Клаудиньо интересен «Роме» и «Марселю». Он не вернется в Бразилию

Полузащитник Клаудиньо Родригес может покинуть «Зенит».
Как сообщает журналист UOL Мауро Сезар, интерес к 25-летнему атакующему полузащитнику проявлял «Сан-Паулу», но уже отказался от идеи о приглашении игрока. Этим летом Клаудиньо не вернется в Бразилию.
Интерес к бразильцу проявляют «Рома» и «Марсель».
В минувшем сезоне хавбек забил 10 голов и отдал 4 передачи в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна по ссылке.
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