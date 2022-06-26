«Зенит» согласовал аренды Ивана и Мантуана. Малком звонил Густаво и рассказывал о ситуации в России

Два бразильских игрока пополнят состав .

В петербургский клуб переходят из вратарь Иван Куарезма и вингер Густаво Мантуан.

Они присоединятся к «Зениту» в рамках сделки по переходу в «Коринтианс» на правах годичной аренды. Иван и Мантуан также проведут год в команде из Санкт-Петербурга.

У «Зенита» будет возможность выкупить обоих футболистов.

Мантуану звонил , убедивший его в том, что в России спокойная обстановка. Хавбек «Зенита» дал понять игроку «Коринтианс», что ни он, ни Клаудиньо не собираются уходить.

В расположение «Зенита» Мантуан и Иван прибудут после 13 июля.