«Зенит» согласовал аренды Ивана и Мантуана. Малком звонил Густаво и рассказывал о ситуации в России

Два бразильских игрока пополнят состав «Зенита».
В петербургский клуб переходят из «Коринтианс» вратарь Иван Куарезма и вингер Густаво Мантуан.
Они присоединятся к «Зениту» в рамках сделки по переходу Юри Алберто в «Коринтианс» на правах годичной аренды. Иван и Мантуан также проведут год в команде из Санкт-Петербурга.
У «Зенита» будет возможность выкупить обоих футболистов.
Мантуану звонил Малком, убедивший его в том, что в России спокойная обстановка. Хавбек «Зенита» дал понять игроку «Коринтианс», что ни он, ни Клаудиньо не собираются уходить.
В расположение «Зенита» Мантуан и Иван прибудут после 13 июля.