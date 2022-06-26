Мане взял в «Баварии» 17-й номер – под ним играли Боатенг и ван Боммел

Вингер Садьо Мане определился, какой номер будет на его футболке в «Баварии».
«Из свободных номеров в «Баварии» я выбрал 17-й. Я намерен отпраздновать множество побед с моей командой под этим номером.
Я с нетерпением жду начала подготовки к сезону со своими новыми партнерами», – сказал сенегалец.
Ранее под 17-м номером за мюнхенцев играл защитник Джером Боатенг, до него – хавбек Марк ван Боммел.
Изображение: официальный сайт «Баварии»
Садьо Мане: «Могу добиться чего-то особенного с «Баварией» – выиграть все возможные трофеи. Футбол – моя жизнь, я жертвую всем ради него»