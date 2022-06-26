Неймар открыт для ухода из «ПСЖ». Его задели слова Аль-Хелайфи

Нападающий «ПСЖ» может сменить команду в это межсезонье.

В недавнем интервью президент парижан ушел от ответа на вопрос, является ли бразилец частью нового проекта клуба.

Это задело 30-летнего форварда. С недавнего времени он стал допускать возможность ухода из .

Ранее появилась информация, что агенты Неймара связывались с , однако камнем преткновения для туринцев может высокая зарплата игрока.

Неймар в прошлой Лиге 1 провел 22 матча и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.