Неймар открыт для ухода из «ПСЖ». Его задели слова Аль-Хелайфи

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Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить команду в это межсезонье.

В недавнем интервью президент парижан Нассер Аль-Хелайфи ушел от ответа на вопрос, является ли бразилец частью нового проекта клуба.

Это задело 30-летнего форварда. С недавнего времени он стал допускать возможность ухода из «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что агенты Неймара связывались с «Ювентусом», однако камнем преткновения для туринцев может высокая зарплата игрока.

Неймар в прошлой Лиге 1 провел 22 матча и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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