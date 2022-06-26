Агенты Неймара связывались с «Ювентусом». Туринцы не смогут платить игроку как «ПСЖ» (As)

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Нападающий Неймар летом может покинуть «Пари Сен-Жермен».

Как информирует As, представители бразильца связывались с «Ювентусом» на предмет возможного трансфера. Ранее сообщалось, что туринцы и сами изучают вариант с подписанием форварда.

Утверждается, что «бьянконери» готовы платить футболистам в лучшем случае 10 млн с учетом бонусов. Поэтому переход Неймара, который в «ПСЖ» получает в разы больше, на данный момент представляется невозможным.

30-летний нападающий в прошлой Лиге 1 провел 22 матча и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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