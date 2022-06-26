Скопинцев о музыке на игре с «Амкалом»: «Я всех знаю, Пусси боя. Мне всегда нравилась МакSим, а так слушаю немецкий рэп»

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Дмитрий Скопинцев оценил выступления музыкантов на матче с «Амкалом».

Накануне «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Амкал» (5:0) на «ВТБ Арене».

– Кого из персон шоу-бизнеса из числа тех, кто был на матче, вы знали?

– Всех знаю. Пусси боя (Pussy Boy – четвертый студийный альбом рэпера Егора Крида).

– Кого?

– Он сам так себя называет.

– Если бы вас просили выбрать репертуар, кого бы выбрали?

– Кого я слушал?

– Да.

– Мне всегда нравилась МакSим. Не скрываю этого, а так слушаю немецкий рэп. Но вообще слушаю все, что по радио. Нашу попсу.

– Люсю Чеботину?

– Да, – сказал защитник «Динамо».

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