Скопинцев о музыке на игре с «Амкалом»: «Я всех знаю, Пусси боя. Мне всегда нравилась МакSим, а так слушаю немецкий рэп»

Дмитрий Скопинцев оценил выступления музыкантов на матче с «Амкалом».
Накануне «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Амкал» (5:0) на «ВТБ Арене».
– Кого из персон шоу-бизнеса из числа тех, кто был на матче, вы знали?
– Всех знаю. Пусси боя (Pussy Boy – четвертый студийный альбом рэпера Егора Крида).
– Кого?
– Он сам так себя называет.
– Если бы вас просили выбрать репертуар, кого бы выбрали?
– Кого я слушал?
– Да.
– Мне всегда нравилась МакSим. Не скрываю этого, а так слушаю немецкий рэп. Но вообще слушаю все, что по радио. Нашу попсу.
– Люсю Чеботину?
– Да, – сказал защитник «Динамо».
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