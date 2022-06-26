«Милохин, кто это? Клава Кока? Певица, болельщица «Динамо». Егор Крид – артист, сейчас он стример, по-моему. Мне рок нравится». Комличенко о представителях шоу-бизнеса на матче

Николай Комличенко поделился впечатлениями о шоу-программе на матче с «Амкалом».
Накануне «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Амкал» (5:0) на «ВТБ Арене».
– На трибунах было много персонажей шоу-бизнеса. Что знаете о Дане Милохине?
– Кто это?
– Пропустим вопрос. Клава Кока?
– О, это певица, болельщица «Динамо». Видел ее в соцсетях «Динамо».
– Мужчина, который пел перед матчем?
– Егор? Артист, сейчас он, правда, стример, по-моему.
– Вы поклонник такой музыки?
– Не знаю, к сожалению моему или нет, но мне нравится чуть другая музыка.
– Какая?
– Рок.
– Если бы вам поручили музыкальное сопровождение одного матча.
– «Король и Шут». «Ария», – сказал форвард «Динамо».
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