«Милохин, кто это? Клава Кока? Певица, болельщица «Динамо». Егор Крид – артист, сейчас он стример, по-моему. Мне рок нравится». Комличенко о представителях шоу-бизнеса на матче

поделился впечатлениями о шоу-программе на матче с «Амкалом».

Накануне «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Амкал» (5:0) на «ВТБ Арене».

– На трибунах было много персонажей шоу-бизнеса. Что знаете о Дане Милохине?

– Кто это?

– Пропустим вопрос. Клава Кока?

– О, это певица, болельщица «Динамо». Видел ее в соцсетях «Динамо».

– Мужчина, который пел перед матчем?

– Егор? Артист, сейчас он, правда, стример, по-моему.

– Вы поклонник такой музыки?

– Не знаю, к сожалению моему или нет, но мне нравится чуть другая музыка.

– Какая?

– Рок.

– Если бы вам поручили музыкальное сопровождение одного матча.

– «Король и Шут». «Ария», – сказал форвард «Динамо».

Подпишись на наш телеграм-канал о медийном футболе!

«Динамо» и Овечкин уложили «Амкал» под песни Егора Крида – репортаж с главного шоу межсезонья

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток