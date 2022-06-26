Константин Тюкавин: «Овечкин – топ! При голе все правильно сделал – на пятачок скинули, а он в своем стиле!»

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Константин Тюкавин оценил игру Александра Овечкина за футбольное «Динамо». 

Капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола. 

«Овечкин – топ! Он в потрясающей форме! Его гол? Все правильно сделал – на пятачок скинули, а он в своем стиле!» – сказал футболист бело-голубых. 

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