Константин Тюкавин: «Овечкин – топ! При голе все правильно сделал – на пятачок скинули, а он в своем стиле!»

оценил игру за футбольное «Динамо».

Капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском матче с (5:0) и стал автором победного гола.

«Овечкин – топ! Он в потрясающей форме! Его гол? Все правильно сделал – на пятачок скинули, а он в своем стиле!» – сказал футболист бело-голубых.

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Овечкин забил за ФК «Динамо» с паса Смолова пяткой. Капитан «Вашингтона» отпраздновал в стиле Роналду гол «Амкалу»