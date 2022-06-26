высказался о росте популярности медийного футбола.

Накануне «Динамо» в товарищеском матче обыграло (5:0), один из голов забил Александр Овечкин.

«Шоу это привлекательное. Главное, чтобы медийный футбол не вытеснил настоящий.

Сейчас много блогеров, медийных лиц, которые захватывают интернет-пространство, и это опасность для молодежи. Да, они увлекаются футболом, но истинный футбол – это Премьер-лига», – сказал Семшов.

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток