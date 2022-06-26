Семшов о медийном футболе: «Истинный футбол – это Премьер-лига. Главное, чтобы его не вытеснил медийный»

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Игорь Семшов высказался о росте популярности медийного футбола.

Накануне «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Амкал» (5:0), один из голов забил Александр Овечкин.

«Шоу это привлекательное. Главное, чтобы медийный футбол не вытеснил настоящий.

Сейчас много блогеров, медийных лиц, которые захватывают интернет-пространство, и это опасность для молодежи. Да, они увлекаются футболом, но истинный футбол – это Премьер-лига», – сказал Семшов.

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Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток

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