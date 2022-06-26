Экс-тренер «Легии» о критике Рыбуса: «Не каждый русский злой и поддерживает то, что происходит. И Мачей тоже, он всегда был хорошим человеком»

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Бывший тренер «Легии» Александар Вукович поддержал Мачея Рыбуса.

«Я уже вижу, что Рыбус получает за все. Даже за то, что он всегда был слабым футболистом и был совсем не нужен в составе [сборной]. 

Но это взрывает мозг, я не понимаю эту критику. Это смешно. Смешно и грустно одновременно, потому что мне жаль этого парня.

Все не так однозначно, как многие сейчас изображают, в то же время пытаясь выносить суждения и морализировать. Я знаю, о чем говорю, ведь я жил на Балканах, где была война. Я идеально помню, как люди шли друг против друга и враждовали. Такой подход к проблеме, когда есть подстрекательство, когда создаются враждебные лагеря, очень прост. Но жизнь не так проста.

Так что тем, кто критикует Рыбуса за решение остаться в России, я бы посоветовал иметь больше спокойствия и здравого смысла, а также научиться дистанцироваться от ситуации. Не каждый русский злой и поддерживает то, что происходит. И, конечно, Рыбус тоже. Я всегда говорю, что самое важное в жизни – быть человеком. И Мачей всегда им был – хорошим человеком», – сказал Вукович для Sport.pl.

Рыбуса забанили в сборной Польши – из-за того, что перешел в «Спартак» и остался в России

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