Бонек о бане Рыбуса в сборной Польши: «Много популизма. Легко убрать того, кто уступает троим на своей позиции и всегда травмирован»

высказался о решении не вызывать в сборную Польши.

«Во всем этом слишком много популизма. Сейчас легко принимать такое решение, ведь Рыбус уступает в сборной Берешиньскому, Пухачу и Залевскому на позиции левого защитника. Легко и приятно убрать 33-летнего Рыбуса, который всегда травмирован.

Этот вопрос можно анализировать по-разному и прийти к разным выводам, но сейчас это скорее выглядит так: кто громче кричит, тот и прав», – сказал почетный президент Польского футбольного союза и вице-президент УЕФА.

Рыбуса забанили в сборной Польши – из-за того, что перешел в «Спартак» и остался в России