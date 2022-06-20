Фетисов о бане Рыбуса в сборной Польши: «Сейчас каждый делает выбор для себя, где играть и что делать»

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Вячеслав Фетисов отреагировал на решение не вызывать Мачея Рыбуса в сборную Польши.

Польский футбольный союз (PZPN) ранее сообщил, что защитника «Спартака» не вызовут на сентябрьские сборы в сборной Польши и на ЧМ-2022 из-за «его нынешней клубной ситуации».

«Это их решение. Кого-то могут вызвать в сборную, а кого-то нет.

Спортивный принцип нарушается, значит, это одна история. А есть еще другая. Сейчас каждый делает выбор для себя, где играть и что делать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы РФ.

Рыбуса прекратят вызывать в сборную Польши из-за «его нынешней клубной ситуации». Защитник «Спартака» не поедет на ЧМ-2022

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