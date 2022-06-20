Кавазашвили о бане Рыбуса в сборной Польши: «Все их чиновники сошли с ума. В ФИФА, УЕФА такие же»

прокомментировал исключение защитника из сборной Польши.

«Если такое решение было принято со стороны футбольных властей Польши, не сомневаюсь, что все их чиновники сошли с ума. Удивляться тут нечему, такие же люди сидят в , , которые с улыбкой говорят с нами, но принимают совершенно иные решения за спиной.

Политика – страшное дело, когда она вмешивается, ничего хорошего не выходит. Вот польские паны и стараются в этом плане.

Не уверен, что Рыбусу надо защищать свои права в судах, в профсоюзах. Ему 32 года, карьера в сборной Польши идет на спад, тем более там есть более молодые игроки, на которых делают ставку. Пусть футболист сосредоточится на «Спартаке», что ему переживать? Он в России заработал очень хорошие деньги за годы игры, хватит, чтобы уехать по окончании карьеры в Польшу и спокойно там жить, если, конечно, не будет каких-то преследований, русофобства», – заявил бывший вратарь «Спартака» и член комитета РФС по этике.

Рыбуса забанили в сборной Польши – из-за того, что перешел в «Спартак» и остался в России