«Ман Сити» хочет купить Филлипса за 60 млн фунтов и Кукурелью за 50 млн фунтов летом. Клуб может заработать более 200 млн фунтов на продажах игроков

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«Манчестер Сити» может получить более 200 млн фунтов от продаж игроков.

Ранее английский клуб подписал Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса, заплатив за них в сумме 65 млн фунтов, а теперь хочет купить опорника «Лидса» Кэлвина Филлипса, которого оценивают в 60 млн фунтов, и левого защитника Марка Кукурелью, за которого «Брайтон» хочет около 50 млн фунтов.

Несмотря на столь крупные трансферы, «Ман Сити» может закончить это трансферное окно с положительным балансом.

В январе «Ман Сити» продал «Барселоне» вингера Феррана Торреса. Сумма этого трансфера может достичь 55 млн фунтов за счет бонусов. В ближайшие два с половиной месяца «Ман Сити» может заработать на продажах еще больше.

Как пишет The Telegraph, форварда Габриэла Жезуса могут продать в «Арсенал» или «Тоттенхэм» за 50 млн фунтов. Рахим Стерлинг тоже может уйти, он интересен «Челси», «Реалу» и «Барселоне». За вингера хотят 60 млн фунтов.

Правый защитник Педро Порро уже перешел в «Спортинг» за 7 млн фунтов, а «Саутгемптон» надеется купить у «Сити» 20-летнего вратаря сборной Ирландии Гэвина Базуну. Сумма его трансфера составит около 15 млн фунтов. Кроме того, «Ман Сити» может продать полузащитника Янхеля Эрреру и форварда Моргана Роджерса, выступавших на правах аренды за «Эспаньол» и «Борнмут» соответственно. В сумме за них «Ман Сити» может получить около 20 млн фунтов.

Таким образом, на продажах Жезуса, Стерлинга, Базуну, Эрреры и Роджерса вместе с деньгами, полученными за Торреса и Порро, «Манчестер Сити» может получить около 207 млн фунтов. Эта сумма может увеличиться, если из «Ман Сити» уйдут Александр Зинченко, Натан Аке или Илкай Гюндоган.

Интерес к Зинченко проявляют «Арсенал» и «Вест Хэм». Аке интересен «Ньюкаслу», но клуб отпугивает цена в 50 млн фунтов, установленная «Ман Сити». Сам Натан не торопится уходить из клуба. 

Срок действующего контракта Гюндогана истекает летом 2023 года, но Пеп Гвардиола четко дал понять, что хочет сохранить хавбека в команде. Если Илкай все-таки уйдет, тренер попросит подписать игрока ему на замену.

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