«Баварию» немного смутило предложение Мендеша подписать Роналду». Журналист Сепульведа о форварде «МЮ»

Португальский журналист рассказал о реакции «Баварии» на предложение подписать Криштиану Роналду.

недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов. Он полностью одержим этим турниром и тяжело принимает реальность, в которой он не может сыграть в нем.

Он общался со своим агентом Жорже Мендешем на предмет других вариантов. Тот сказал, что пообщается с клубами, которые ставят цель выиграть ЛЧ, чтобы понять, реально ли будет сменить команду этим летом.

Об английских клубах можно забыть, я уверен на сто процентов, за другой клуб в Англии Роналду играть не будет. Также он не вписывается в новый проект «ПСЖ».

Остается вариант с «Баварией». Интереса с их стороны не было, но Мендеш вышел на них и спросил: «Что вы думаете о подписании Роналду на следующий сезон?» «Баварию» предложение Мендеша немного смутило, потому что это не тот тип игрока, которого они обычно ищут.

Когда агент предлагает тебе Роналду, смотреть нужно только на его выступление на поле, но не на возраст. Он зарабатывает 25 млн фунтов, и позволить себе эту зарплату может не каждый клуб. Мендеш спросил у «Баварии», что они думают на этот счет», – отметил Педру Сепульведа.

Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?