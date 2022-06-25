Джон О′Ши: «Роналду захочет стать ключевым игроком «МЮ». Он забивает, а голы нужны любой команде»

Экс-защитник рассказал, чего ожидать от Криштиану Роналду.

« захочет стать ключевой фигурой в «МЮ» в следующем сезоне, но ему предстоит обсудить все с тен Хагом, который на первой пресс-конференции заявил, что побеседует с игроком лично, а не расскажет все СМИ.

Взгляните на то, что Роналду делает, на его голы – присутствие Криштиану пойдет на пользу команде, и я уверен, что новый тренер донесет это до него. Он забивает голы, а голы нужны любой команде.

Каждый тренер хочет новых форвардов, новые трансферы, но у него будет Криштиану Роналду, способный оформить хет-трик и забить победный мяч, обладающий потрясающим мастерством. Роналду захочет играть в каждом матче, но что в этом такого?

Впрочем, тренер должен контролировать эти порывы и правильно использовать Криштиану», – сказал ирландец Paddy Power.