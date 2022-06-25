Мерсон о «Ливерпуле»: «Когда соревнуешься с безжалостным «Сити», ты фактически выбываешь из гонки за титул, если начинаешь сезон медленно»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пол Мерсон Луис Диас Дарвин Нуньес Футбол

Пол Мерсон высказался о том, как скажется переход Дарвина Нуньеса на «Ливерпуле»

«Полагаться на то, что Дарвин Нуньес придет и сразу же начнет давать результат, как это сделал Луис Диас, – это слишком большое давление на парня, потому что такое случается раз в сто лет.

Когда соревнуешься с безжалостным «Манчестер Сити», ты фактически выбываешь из гонки за титул, если начинаешь сезон медленно. Поэтому будет интересно посмотреть, как «Ливерпуль» справится без [Садьо] Мане», – сказал бывший форвард «Арсенала».

 

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