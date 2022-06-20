Луис Суарес: «Нуньес – уругваец и форвард, но на этом сравнения заканчиваются. Он особенный игрок и напишет свою историю в «Ливерпуле»

высказался о сравнениях с новичком «Ливерпуля» .

«Он напишет свою собственную историю в . Он уругваец, он нападающий, но на этом сравнения заканчиваются – он особенный игрок, и его не нужно ни с кем сравнивать.

Он перейдет в великий клуб с одним из лучших тренеров в мире, игроками, у которых он может поучиться, и, конечно же, особенными болельщиками.

Я могу быть там, чтобы дать ему совет об Англии и о стиле игры, но я не думаю, что ему это понадобится – он позволит своему таланту говорить», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля».

Нуньес должен заменить Мане в системе «Ливерпуля». Он открывается в стиле Анри