Кейн о Холанде и Нуньесе в АПЛ: «Борьба за «Золотую бутсу» всегда тяжелая. С нетерпением жду этого вызова»

Харри Кейн высказался о переходе и Дарвина Нуньеса в .

Холаанд перешел в из дортмундской «Боруссии», а Нуньеса купил у «Бенфики».

«Борьба за «Золотую бутсу» всегда тяжелая, Премьер-лига уже несколько лет выпускает топовых нападающих. В каждом сезоне, в котором я играл, всегда была упорная борьба.

Ты ждешь, что лучшие нападающие захотят играть в Премьер-лиге, и с этими двумя новыми трансферами так и получилось. Это помогает мне, как игроку, иметь хорошую конкуренцию и заставляет меня совершенствоваться и становиться лучше, так что, конечно, я с нетерпением жду этого вызова.

Как нападающий, ты, конечно, возлагаешь на себя надежды, и я думаю, что команда тоже возлагает на вас определенные надежды в плане созидания. Мне это нравится, мне нравится забивать голы и выигрывать матчи.

Нет никакого давления со стороны других игроков в том плане, что я нервничаю из-за голов или чего-то подобного. Мы все знаем свои обязанности и свою работу, я стараюсь брать на себя эту ответственность как один из опытных игроков, и мне просто нравится забивать голы», – сказал нападающий .