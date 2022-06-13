Кейн о Холанде и Нуньесе в АПЛ: «Борьба за «Золотую бутсу» всегда тяжелая. С нетерпением жду этого вызова»

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Харри Кейн высказался о переходе Эрлинга Холанда и Дарвина Нуньеса в АПЛ

Холаанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии», а Нуньеса «Ливерпуль» купил у «Бенфики». 

«Борьба за «Золотую бутсу» всегда тяжелая, Премьер-лига уже несколько лет выпускает топовых нападающих. В каждом сезоне, в котором я играл, всегда была упорная борьба.

Ты ждешь, что лучшие нападающие захотят играть в Премьер-лиге, и с этими двумя новыми трансферами так и получилось. Это помогает мне, как игроку, иметь хорошую конкуренцию и заставляет меня совершенствоваться и становиться лучше, так что, конечно, я с нетерпением жду этого вызова.

Как нападающий, ты, конечно, возлагаешь на себя надежды, и я думаю, что команда тоже возлагает на вас определенные надежды в плане созидания. Мне это нравится, мне нравится забивать голы и выигрывать матчи.

Нет никакого давления со стороны других игроков в том плане, что я нервничаю из-за голов или чего-то подобного. Мы все знаем свои обязанности и свою работу, я стараюсь брать на себя эту ответственность как один из опытных игроков, и мне просто нравится забивать голы», – сказал нападающий «Тоттенхэма»

 

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