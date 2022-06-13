Новичок «Ливерпуля» Нуньес – в топ-5 самых дорогих покупок в истории АПЛ. Дороже – Грилиш, Погба и 2 раза Лукаку

, перейдя в , стал одним из самых дорогих трансферов в истории .

сегодня объявила о договоренности с «Ливерпулем» по переходу 22-летнего форварда сборной Уругвая за 75+25 млн евро.

С учетом бонусов сумма составит 100 миллионов евро или 85,4 млн фунтов – это пятый результат в истории лиги.

Дороже были лишь (из в за 90 млн фунтов), (из «Ювентуса» в «МЮ» за 93,25 млн), Ромелу Лукаку (из «Интера» в за 97,5 млн) и (из в за 100 млн).

Нуньес забил 26 голов в 28 матчах минувшего чемпионата Португалии и стал лучшим бомбардиром лиги, его статистика – здесь.