Новичок «Ливерпуля» Нуньес – в топ-5 самых дорогих покупок в истории АПЛ. Дороже – Грилиш, Погба и 2 раза Лукаку

Дарвин Нуньес, перейдя в «Ливерпуль», стал одним из самых дорогих трансферов в истории АПЛ.
«Бенфика» сегодня объявила о договоренности с «Ливерпулем» по переходу 22-летнего форварда сборной Уругвая за 75+25 млн евро.
С учетом бонусов сумма составит 100 миллионов евро или 85,4 млн фунтов – это пятый результат в истории лиги.
Дороже были лишь Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за 90 млн фунтов), Поль Погба (из «Ювентуса» в «МЮ» за 93,25 млн), Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» за 97,5 млн) и Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 100 млн).
Нуньес забил 26 голов в 28 матчах минувшего чемпионата Португалии и стал лучшим бомбардиром лиги, его статистика – здесь.