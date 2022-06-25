Хуан Роман Рикельме: «Мне посчастливилось играть с Марадоной и Месси. Это величайшие игроки в истории аргентинского футбола»

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Хуан Роман Рикельме высказался об игре с Лионелем Месси и Диего Марадоной

«Это было потрясающе, мне повезло как футболисту. Мне посчастливилось играть с Марадоной и Месси. Я старался играть как можно лучше. Это два величайших игрока в истории нашего футбола. Мне было очень легко играть с ними. 

С Месси мне повезло играть в сборной и на Олимпийских играх [в 2008-м]. Он знает, что я очень люблю его, он очень любит меня. Мы разговаривали довольно часто, время шло очень быстро. Нам очень понравилось», – сказал бывший полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины

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