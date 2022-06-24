Месси празднует 35-летие сегодня

Лионель Месси празднует сегодня день рождения.
Нападающему «ПСЖ» и сборной Аргентины исполнилось 35 лет.
Месси летом прошлого года перешел в «ПСЖ», до этого он на протяжении всей своей карьеры выступал за «Барселону», к которой присоединился в 13-летнем возрасте.
Лионель – 10-кратный чемпион Испании и 7-кратный победитель Кубка страны. Четыре раза он с «Барсой» выиграл Лигу чемпионов и три раза – клубный чемпионат мира.
В прошлом году он стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины, а в этом сезоне – чемпионом Франции с «ПСЖ».
Также Месси является 7-кратным обладателем «Золотого мяча» – это рекорд мирового футбола.