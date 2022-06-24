Месси празднует 35-летие сегодня

празднует сегодня день рождения.

Нападающему и сборной Аргентины исполнилось 35 лет.

Месси летом прошлого года перешел в «ПСЖ», до этого он на протяжении всей своей карьеры выступал за «Барселону», к которой присоединился в 13-летнем возрасте.

Лионель – 10-кратный чемпион Испании и 7-кратный победитель Кубка страны. Четыре раза он с «Барсой» выиграл Лигу чемпионов и три раза – клубный чемпионат мира.

В прошлом году он стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины, а в этом сезоне – чемпионом Франции с «ПСЖ».

Также Месси является 7-кратным обладателем «Золотого мяча» – это рекорд мирового футбола.