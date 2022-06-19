«Месси просто взбесился и хотел меня убить». Паредес о конфликте с Лео на игре «ПСЖ» с «Барсой»

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Хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал о конфликте с форвардом Лионелем Месси.

Инцидент произошел во время встречи парижан с «Барселоной», за которую играл нападающий, в Лиге чемпионов сезона-2020/21. Первый матч 1/8 финала завершился со счетом 4:1 в пользу французской команды, второй – 1:1.

«Он разозлился, потому что я кое-что сказал своим партнерам, а он услышал. Он просто взбесился и набросился на меня. Было очень нехорошо. Он хотел меня убить, а мне хотелось сбежать домой.

Но после этого мы встречались в сборной Аргентины, и он вел себя так, будто ничего и не было. Он показал, какой он человек. Наши отношения были такими же, как прежде.

Теперь, вспоминая этот момент, мы смеемся. Но тогда он был жутко злым и хотел меня убить», – заявил Паредес в интервью Caja Negra.

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