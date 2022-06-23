Эррера о том, что Месси уже не забьет 50 за сезон: «Нельзя так говорить. Они с Роналду никогда не сдают»

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Хавбек «ПСЖ» Андер Эррера считает, что форвард Лионель Месси способен забивать много.

– Возможно, Месси уже не готов забивать 50 голов за сезон.

– Про Лео нельзя так говорить. Он, как и Роналду, никогда не сдает.

Лео едет в сборную Аргентины и забивает пять голов. Криштиану возвращается в «Манчестер Юнайтед» и проводит отличный сезон.

Я не возьму на себя смелость заявить, что Лео нужно принять новую действительность, – подчеркнул Эррера.

«Роналду и Месси показывают, что побеждать в одиночку сейчас уже нельзя. Нужна вся команда». Кьеллини о Криштиану и Лео

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