Эррера о том, что Месси уже не забьет 50 за сезон: «Нельзя так говорить. Они с Роналду никогда не сдают»

Хавбек считает, что форвард способен забивать много.

– Возможно, Месси уже не готов забивать 50 голов за сезон.

– Про Лео нельзя так говорить. Он, как и Роналду, никогда не сдает.

Лео едет в сборную Аргентины и забивает пять голов. Криштиану возвращается в и проводит отличный сезон.

Я не возьму на себя смелость заявить, что Лео нужно принять новую действительность, – подчеркнул Эррера.

«Роналду и Месси показывают, что побеждать в одиночку сейчас уже нельзя. Нужна вся команда». Кьеллини о Криштиану и Лео