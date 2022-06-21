Канчельскис о Fan ID: «Чума для любителей футбола. Идиотские решения губят наш футбол, который и без того в яме»

Теги премьер-лига Россия болельщики Андрей Канчельскис стадионы Fan ID Футбол

Андрей Канчельскис назвал Fan ID чумой для любителей футбола. 

Ранее стало известно, что на пяти стадионах паспорт болельщика будет действовать со старта следующего сезона.

«Новый сезон РПЛ установит антирекорд посещаемости. И так у людей сложностей хватает, так еще и на стадионы теперь не попасть по-человечески. Идиотские решения губят наш футбол, который и без того в яме.

Fan ID – это чума для всех любителей футбола. Сначала она поразит несколько стадионов, а потом доберется до каждой спортивной арены. Бред», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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