Канчельскис о Fan ID: «Чума для любителей футбола. Идиотские решения губят наш футбол, который и без того в яме»

назвал Fan ID чумой для любителей футбола.

Ранее стало известно, что на пяти стадионах паспорт болельщика будет действовать со старта следующего сезона.

«Новый сезон установит антирекорд посещаемости. И так у людей сложностей хватает, так еще и на стадионы теперь не попасть по-человечески. Идиотские решения губят наш футбол, который и без того в яме.

Fan ID – это чума для всех любителей футбола. Сначала она поразит несколько стадионов, а потом доберется до каждой спортивной арены. Бред», – сказал бывший полузащитник сборной России.