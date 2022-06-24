«Просили переименовать «Анжи» в «Ред Булл», но я не готов был пойти на это, как и сейчас». Президент клуба о переговорах с австрийцами

Президент «Анжи» рассказал о переговорах с компанией «Ред Булл».

– Вы команду брали без долгов, правильно? «Чистую»?

– Должна была быть «чистая» команда, но так не произошло.

– То есть уже были долги?

– Конечно.

– Вы сказали, что долги были 400 миллионов, вы спустили их до 85, правильно?

– До 74 сейчас.

– А до 400 миллионов какие были долги?

– Нет, эти долги возникли через 2,5 года после того, как я взял команду. Когда мы отыграли в РПЛ с большими затратами, зарплатами. У многих ребят еще продолжали действовать контракты. Не от всех дорогостоящих контрактов мы смогли избавиться. Конечно, мы существенно снизили расходы, которые были при Сулеймане Абусаидовиче [Керимове].

– Что за иностранный бренд готов был спонсировать «Анжи»?

– «Ред Булл». Разговор был через посредников. Они просили переименовать команду в «Ред Булл», но я не готов был пойти на это, как и сейчас, – сказал Кадиев.

«Анжи» утратил профессиональный статус: «Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче»

«Анжи» – все. Из-за долгов времен РПЛ