Дембеле просил Хави убедить Лапорту прислать новое предложение по контракту. Тренер сказал принимать декабрьские условия или уходить из «Барселоны»

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Вингер Усман Дембеле хочет заключить с «Барселоной» договор на улучшенных условиях.

По сведениям As, француз обратился к главному тренеру Хави с просьбой убедить президента клуба Жоана Лапорту представить игроку новое предложение о продлении контракта.

Утверждается, что испанский специалист ответил следующим образом: «Предложение клуба у тебя есть с декабря. Или принимай его, или все кончено. Клуб не будет направлять новое предложение, о чем я тебе уже говорил на прошлой встрече».

Текущее соглашение Дембеле с «Барселоной» рассчитано до конца июня, затем он станет свободным агентом. Со статистикой выступлений 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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