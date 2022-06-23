«Барса» и «Реал» сыграют в Ла Лиге 16 октября и 19 марта. «Сливочные» встретятся с «Атлетико» 18 сентября и 26 февраля

Опубликован календарь чемпионата Испании на сезон-2022/23.

стартует 14 августа 2022 года и завершится 4 июня 2023 года.

В первом туре дома сыграет с «Райо Вальекано», на выезде проведет матч против «Альмерии», встретится с «Хетафе».

«Реал» примет «Барселону» 16 октября (9-й тур) и выступит у нее в гостях 19 марта (26-й тур).

Мадридские дерби с участием «сливочных» и «Атлетико» назначены на 18 сентября (6-й тур) и 26 февраля (23-й тур). «Барселона» встретится с «индейцами» 8 января (16-й тур) и 23 апреля (30-й тур).

В дерби против «Эспаньола» «блауграна» поучаствует 31 декабря (15-й тур) и 14 мая (34-й тур).

Севильское дерби пройдет 6 ноября у (13-й тур) и 21 мая у «Севильи» (35-й тур).