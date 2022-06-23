«Барса» связывалась с Суаресом по поводу возможного перехода. Форвард отказал, так как клуб просил его ждать до августа

общалась с по поводу возможного перехода этим летом.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб связался с нападающим, чтобы обсудить возможное возвращение, как только узнал, что игрок атаки покинет . При этом «Барселона» сразу дала уругвайцу понять, что он является резервным вариантом клуба: его попросили подождать до августа, так как главная цель «блауграны» – форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Суарес поблагодарил «Барсу» за предложение, но отказался. У него есть предложения от «Севильи», и – нападающий не хочет ждать так долго, рискуя потерять возможность перейти в один из этих клубов.

В минувшем сезоне 35-летний форвард забил 13 голов и отдал 2 передачи в 45 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.