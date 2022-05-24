Месси, Мбаппе, Пайет и Терье – в сборной Лиги 1 от WhoScored. У Килиана и Лионеля лучшие оценки

WhoScored представил символическую сборную чемпионата Франции сезона-2021/22.
Футболисты отобраны в команду на основании средней оценки за матчи Лиги 1.
Вратарь: Йонас Омлин («Монпелье») – 6,9;
Защита: Фредерик Гильбер («Страсбур») – 7,0, Андрей Жиротто («Нант») – 7,1, Кики Куяте («Метц») – 7,1, Мелвин Бар («Ницца») – 6,9;
Полузащита: Бенжамен Бурижо («Ренн») – 7,4, Димитри Пайет («Марсель») – 7,4, Тежи Саванье («Монпелье») – 7,4, Мартен Терье («Ренн») – 7,4;
Нападение: Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 8,0, Лионель Месси («ПСЖ») – 7,8.
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