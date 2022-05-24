Месси рад, что Мбаппе остался в «ПСЖ». Он считает, что с Килианом у клуба больше шансов на победу в ЛЧ

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси рад тому, что Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ»

В частности, как утверждает Marca, аргентинец благодарен за то, что он перестал быть главным объектом внимания СМИ. 

Также Лионель считает, что с Мбаппе в составе у «ПСЖ» будет больше шансов на победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

23-летний форвард стал лучшим бомбардиром и ассистентом прошедшего сезона Лиги 1. В 35 матчах он забил 28 мячей и сделал 17 результативных передач. 

С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.  

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