Глава LFP – Тебасу: «Месси и Рамос ушли из Ла Лиги по своему выбору, а вы говорили об их возрасте. Теперь выпады направлены на Мбаппе»

Глава Лиги 1 ответил президенту Ла Лиги, который неоднократно критиковал «ПСЖ».

Ранее стало известно, что Ла Лига и президент чемпионата Испании Хавьер Тебас готовы обратиться в УЕФА и в суд в связи с продлением контракта Килиана с «ПСЖ», так как это якобы нарушает правила финансового фэйр-плей.

Вчера Лига 1 осудила критику ситуации с Мбаппе со стороны Ла Лиги. Глава LFP упрекнул и «Барсу» за рекордные трансферы и создание Суперлиги.

В письме главы Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Венсана Лабрюна, адресованном Тебасу, также упомянуты переходы и Серхио Рамоса в .

«Когда Лионель Месси, Серхио Рамос и другие покинули вашу лигу – по собственному выбору – в прошлом году, вместо того, чтобы назвать их величайшими (хотя вы говорили об этом за несколько недель до их отъезда), вы прокомментировали их возраст и назвали нашу лигу «похожей на лигу легенд, учитывая возраст выступающих там игроков».

Теперь ваши неуважительные выпады, похоже, направлены против , которого широко признают одним из величайших игроков мира. Он просто не перешел в по собственному желанию, несмотря на аналогичное предложение. В отличие от вас, Лига 1 рада игрокам нашей лиги и со всей Европы, в том числе из вашей лиги», – написал Лабрюн.

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