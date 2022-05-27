Глава LFP – Тебасу: «Месси и Рамос ушли из Ла Лиги по своему выбору, а вы говорили об их возрасте. Теперь выпады направлены на Мбаппе»

Глава Лиги 1 ответил президенту Ла Лиги, который неоднократно критиковал «ПСЖ».
Ранее стало известно, что Ла Лига и президент чемпионата Испании Хавьер Тебас готовы обратиться в УЕФА и в суд в связи с продлением контракта Килиана с «ПСЖ», так как это якобы нарушает правила финансового фэйр-плей.
Вчера Лига 1 осудила критику ситуации с Мбаппе со стороны Ла Лиги. Глава LFP упрекнул «Реал» и «Барсу» за рекордные трансферы и создание Суперлиги.
В письме главы Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Венсана Лабрюна, адресованном Тебасу, также упомянуты переходы Лионеля Месси и Серхио Рамоса в «ПСЖ».
«Когда Лионель Месси, Серхио Рамос и другие покинули вашу лигу – по собственному выбору – в прошлом году, вместо того, чтобы назвать их величайшими (хотя вы говорили об этом за несколько недель до их отъезда), вы прокомментировали их возраст и назвали нашу лигу «похожей на лигу легенд, учитывая возраст выступающих там игроков».
Теперь ваши неуважительные выпады, похоже, направлены против Килиана Мбаппе, которого широко признают одним из величайших игроков мира. Он просто не перешел в Ла Лигу по собственному желанию, несмотря на аналогичное предложение. В отличие от вас, Лига 1 рада игрокам нашей лиги и со всей Европы, в том числе из вашей лиги», – написал Лабрюн.
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