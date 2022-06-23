Каттани о трансфере Зиньковского: «Антон значительно усилит «Спартак». Закрыли сделку на более скромных условиях, чем заявлялось в СМИ, обошлись без агентской комиссии»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Лука Каттани Футбол

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал трансфер Антона Зиньковского. 

Полузащитник перешел в московский клуб из «Крыльев Советов». 

«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский – это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду.

И мы очень довольны тем, как шли переговоры по трансферу. Вопреки появившимся вчера слухам, мы закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ. Кроме того, обошлись вообще без агентской комиссии», – сказал Лука Каттани.

Сообщалось, что трансфер Зиньковского обойдется «Спартаку» в 240 миллионов рублей без учета агентских и подъемных выплат.

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