«Спартак» заплатит за Зиньковского 240 млн рублей. В эту сумму не включены агентские и подъемные

Антон Зиньковский близок к переходу в «Спартак» из «Крыльев Советов».
Как пишет «РБ Спорт», ссылаясь на источник, близкий к «Спартаку», московский клуб заплатит за полузащитника 240 млн рублей (по сегодняшнему курсу ЦБ – более 4 млн евро). Эту сумма получат только «Крылья Советов», в нее не включены агентские и подъемные выплаты.
Ранее стало известно, что россиянин подписал контракт со «Спартаком».
Зиньковский в прошлом сезоне провел в РПЛ 30 матчей, забил четыре гола и сделал девять результативных передач. Его статистика – здесь.