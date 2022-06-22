«Спартак» заплатит за Зиньковского 240 млн рублей. В эту сумму не включены агентские и подъемные

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Антон Зиньковский близок к переходу в «Спартак» из «Крыльев Советов».

Как пишет «РБ Спорт», ссылаясь на источник, близкий к «Спартаку», московский клуб заплатит за полузащитника 240 млн рублей (по сегодняшнему курсу ЦБ – более 4 млн евро). Эту сумма получат только «Крылья Советов», в нее не включены агентские и подъемные выплаты.

Ранее стало известно, что россиянин подписал контракт со «Спартаком».

Зиньковский в прошлом сезоне провел в РПЛ 30 матчей, забил четыре гола и сделал девять результативных передач. Его статистика – здесь.

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