Зарема о словах агента Гурцкая про Каттани: «Кто он такой? Прилипнуть к готовым игрокам или тренерам, чтобы испортить их карьеру – его конек»

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Зарема Салихова отреагировала на высказывания Тимура Гурцкая.

Агент назвал спортивного директора «Спартака» Луку Каттани аферистом. 

«Кто такой Тимур Гурцкая? Возомнил себя Мино Райолой, только без игроков совершенно. Прилипнуть к готовым футболистам или тренерам, чтобы испортить в дальнейшем их карьерный путь – это его конек. Хоть одного игрока он вырастил, довел до хорошей команды?

Может сколько угодно накидывать на «Спартак», думаю, Гурцкая никогда не будет ни в одном клубе РПЛ. Остается лишь продолжать продавливать диваны у блогеров», – сказала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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