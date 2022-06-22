6 млн рублей в месяц – зарплата Зиньковского в «Спартаке»

Стала известна зарплата по контракту со .

Ранее появилась информация, что 26-летний футболист уже подписал соглашение с московским клубом, который пока не объявил об этом официально.

По сведениям «РБ Спорт», красно-белые будут платить игроку порядка шести миллионов рублей в месяц. Это около 72 млн рублей в год (1,2 млн евро по текущему курсу ЦБ).

Также сообщалось, что московский клуб заплатит за трансфер полузащитника 240 млн рублей. Эту сумму получат только , в нее не включены агентские и подъемные выплаты.

Зиньковский в прошлом сезоне провел в 30 матчей, забил четыре гола и сделал девять результативных передач. Его статистика – здесь.