6 млн рублей в месяц – зарплата Зиньковского в «Спартаке»

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Стала известна зарплата Антона Зиньковского по контракту со «Спартаком».

Ранее появилась информация, что 26-летний футболист уже подписал соглашение с московским клубом, который пока не объявил об этом официально.

По сведениям «РБ Спорт», красно-белые будут платить игроку порядка шести миллионов рублей в месяц. Это около 72 млн рублей в год (1,2 млн евро по текущему курсу ЦБ).

Также сообщалось, что московский клуб заплатит за трансфер полузащитника 240 млн рублей. Эту сумму получат только «Крылья Советов», в нее не включены агентские и подъемные выплаты.

Зиньковский в прошлом сезоне провел в РПЛ 30 матчей, забил четыре гола и сделал девять результативных передач. Его статистика – здесь.

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