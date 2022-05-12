Президент «Урала» о партнерстве с Nike: «Получили такое же сообщение, как и «Спартак», но мы закупили уже больше половины всего. Будем оставаться в их форме, наверное»

Президент рассказал о ситуации с техническим спонсором Nike.

Ранее стало известно, что прекращает сотрудничество со «Спартаком».

«Да, мы получили такое же сообщение, как и «Спартак», от фирмы Nike. Но мы закупили уже больше половины всего. Так что не знаю, наверное, все равно в их форме будем оставаться. Думаю, доиграем сезон.

У нас заканчивается с этой фирмой контракт. Мы через их дистрибьютеров покупали форму. Посмотрим, как все будет дальше продолжаться. Пока есть то, что есть. Мы заплатили, докупили заранее. Сейчас нам, конечно, очень тяжело будет. Но будем как-то выходить из положения.

У нас есть предложения по другим фирмам, но у нас есть договоры. Будем смотреть, как все будет происходить. Есть масса фирм, которые готовы поставлять экипировку», – сказал .

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