«Вы меня за дурака считаете или за дебила? Меня учили старшие: с возрастом походку не меняй». Гинер на вопрос о возвращении к системе «весна – осень»

с недовольством отреагировал на вопрос о возвращении к системе «весна – осень».

– Возможен ли переход на систему «весна – осень», как это было ранее?

– Я вам скажу: это суперумный шаг, обязательно надо. Мы должны в противовес всем идти. Вы вообще давно в журналистике?

– Да. Как вы в ЦСКА.

– Отлично. А вы не помните, кто был инициатором перехода на «осень – весна»?

– Именно вы.

– А сейчас я должен ответить другое? Вы меня за дурака считаете или за дебила?

– Может, вы взгляды поменяли?

– Я? Меня учили старшие: сынок, с возрастом походку не меняй, – сказал президент и сел в машину.