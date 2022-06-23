«Вы меня за дурака считаете или за дебила? Меня учили старшие: с возрастом походку не меняй». Гинер на вопрос о возвращении к системе «весна – осень»

Евгений Гинер с недовольством отреагировал на вопрос о возвращении к системе «весна – осень».
– Возможен ли переход на систему «весна – осень», как это было ранее?
– Я вам скажу: это суперумный шаг, обязательно надо. Мы должны в противовес всем идти. Вы вообще давно в журналистике?
– Да. Как вы в ЦСКА.
– Отлично. А вы не помните, кто был инициатором перехода на «осень – весна»?
– Именно вы.
– А сейчас я должен ответить другое? Вы меня за дурака считаете или за дебила?
– Может, вы взгляды поменяли?
– Я? Меня учили старшие: сынок, с возрастом походку не меняй, – сказал президент ЦСКА и сел в машину.