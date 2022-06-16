Владимир Федотов: «При Гинере Газзаев и Слуцкий проработали по 7 лет. И мне хотелось бы так. Это стало веской причиной при выборе ЦСКА»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев Леонид Слуцкий Евгений Гинер премьер-лига Россия Владимир Федотов Спорт-Экспресс Футбол

Примеры Владимира Газзаева и Леонида Слуцкого повлияли на выбор Владимира Федотова в пользу ЦСКА.

«В этом клубе, при этом президенте, Евгении Гинере, два российских тренера проработали по семь лет. И мне хотелось бы так. Всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше.

Примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА.

Если руководителю дважды удалось делать это так долго и успешно – значит, у него есть мудрость и понимание, как все выстраивать. Перед подписанием контракта мы обстоятельно побеседовали с Евгением Ленноровичем», – сказал тренер.

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