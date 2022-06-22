Нобоа станет лучшим игроком сезона РПЛ по версии РФС. Семак – лучшим тренером, «Зенит» – лучшей командой

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РФС признает Кристиана Нобоа лучшим игроком сезона в РПЛ.

Об этом сообщил член технического комитета РФС Борис Игнатьев.

Заседание техкома РФС прошло 17 июня. По информации «РБ Спорт», члены комитета основывались на голосовании клубов, а также статистических данных. 23 числа решение техкома должен утвердить исполком РФС.

«Мы признали Сергея Семака лучшим тренером сезона, а «Зенит» – лучшей командой.

Лучший футболист – Кристиан Нобоа. Это игрок, который дает продукт, держит в руках командные связи сочинского коллектива, он очень креативно играл в этом сезоне. Второе место занял Клаудиньо.

Лучшим молодым игроком сезона признан полузащитник «Динамо» Арсен Захарян», – сказал Игнатьев.

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