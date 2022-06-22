Нобоа станет лучшим игроком сезона РПЛ по версии РФС. Семак – лучшим тренером, «Зенит» – лучшей командой

РФС признает Кристиана Нобоа лучшим игроком сезона в .

Об этом сообщил член технического комитета РФС Борис Игнатьев.

Заседание техкома РФС прошло 17 июня. По информации «РБ Спорт», члены комитета основывались на голосовании клубов, а также статистических данных. 23 числа решение техкома должен утвердить исполком РФС.

«Мы признали лучшим тренером сезона, а – лучшей командой.

Лучший футболист – Кристиан Нобоа. Это игрок, который дает продукт, держит в руках командные связи сочинского коллектива, он очень креативно играл в этом сезоне. Второе место занял Клаудиньо.

Лучшим молодым игроком сезона признан полузащитник , – сказал Игнатьев.