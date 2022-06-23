Президент «ПСЖ» о Мбаппе: «Фантастический игрок, который каждый день доказывает, что он лучший. Он хочет выиграть все, играть каждый матч, каждую минуту»

Президент «ПСЖ» охарактеризовал .

«Он фантастический игрок, который каждый день доказывает, что он лучший. Я ожидаю большего от всех, но он уже хочет выиграть все, играть каждый матч, каждую минуту.

Говорят, что он [в клубе] решает все, но единственное, чего он хочет, – это побеждать. Он любит футбол, он победитель, у него есть мнение, он дает полезные советы, чтобы улучшить ситуацию. Если бы это было не так, я бы решил, что у него нет менталитета , – сказал Нассер Аль-Хелайфи La Gazzetta dello Sport.