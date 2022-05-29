Президент «ПСЖ»: «Мбаппе – лучший в мире. Мы собираемся построить что-то сильное, и он будет в центре проекта»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о новом контракте Килиана Мбаппе с клубом.

Форвард мог уйти на правах свободного агента этим летом, но подписал с парижанами новый контракт сроком до 2025 года.

«Мы подписали нового игрока. Килиан – лучший футболист мира.

Мы собираемся построить что-то сильное, и Килиан будет в центре проекта», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

Статистику 23-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

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