Президент «ПСЖ»: «Мбаппе – лучший в мире. Мы собираемся построить что-то сильное, и он будет в центре проекта»

Президент «ПСЖ» высказался о новом контракте с клубом.

Форвард мог уйти на правах свободного агента этим летом, но подписал с парижанами новый контракт сроком до 2025 года.

«Мы подписали нового игрока. Килиан – лучший футболист мира.

Мы собираемся построить что-то сильное, и Килиан будет в центре проекта», – сказал .

Статистику 23-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

Мбаппе обострил конфликт между элитами: «ПСЖ» и УЕФА против «Реала», «Барсы», Ла Лиги и Серии А

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru