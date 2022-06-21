Президент «ПСЖ»: «Предложение «Реала» Мбаппе было выгоднее нашего»

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Президент «ПСЖ» рассказал, почему нападающий Килиан Мбаппе отказал «Реалу».

23-летний форвард в это межсезонье мог перейти в мадридский клуб, однако решил остаться в «ПСЖ» и продлил контракт.

«Я с огромным уважением отношусь к «Реалу», это великий клуб. Килиан ни в коем случае не принимал решение продлить контракт из-за денег.

Предложение «Мадрида» было выгоднее нашего. Он наш игрок. У него были варианты в Англии, помимо «Реала», но он выбрал «ПСЖ», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

Решение Мбаппе – катастрофа. Оно навредит Килиану и не сделает «ПСЖ» сильнее

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