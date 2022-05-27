Маурисио Почеттино: «Отказ Мбаппе – разочарование для «Реала». Решение меня не удивило»

высказался о том, что остался в .

«Решение Мбаппе меня не удивило. Мы были уверены, что он еще ничего не решил, и выбор будет сделан в последний момент. Все игроки «ПСЖ» узнали о его решении за полчаса до объявления. Только Ашраф Хакими знал заранее.

Мне тоже официально сообщили, что Мбаппе подпишет новый контракт, за полчаса до объявления. Даже находясь рядом с ним, мы не знали окончательного решения. Мне об этом рассказал президент клуба [ ].

Конечно, отказ Мбаппе – это разочарование для . Я не буду делиться собственным мнением по этому поводу. Решение – это решение. Для клуба, болельщиков, французской лиги это пойдет на пользу», – сказал тренер в шоу El Partidazo de COPE.

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