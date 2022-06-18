«Суперкубок в Питере – полный беспредел! РФС плевать на честность и фанатов». Белоголовцев о матче «Спартака» и «Зенита»

Болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался об Олимп Суперкубке России.
Матч «Спартака» и «Зенита» пройдет 9 июля на «Газпром Арене».
«То, что Суперкубок будет проходить в Санкт-Петербурге, – полный беспредел! Это абсолютно силовое решение РФС, как в советское время говорили, «по блату».
Ни для кого не секрет, кто такой Дюков, и было бы странно, если бы трофей разыгрывался не в Питере. Для меня это не было удивлением. Ребята быстро спохватились и все сделали.
Им плевать на честность, на болельщиков, а аргументы, которые они приводят, смехотворны. У «Спартака» и так было немного шансов в этом матче, теперь они вообще минимальны. Считаю, что все должен был решить жребий», – заявил юморист, актер и телеведущий.
«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище
«Никогда не заявляли о бойкоте, но обсудим это с командой». Гендиректор «Спартака» про Суперкубок и РФС