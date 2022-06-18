«Суперкубок в Питере – полный беспредел! РФС плевать на честность и фанатов». Белоголовцев о матче «Спартака» и «Зенита»

Болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался об Олимп Суперкубке России.

Матч «Спартака» и «Зенита» пройдет 9 июля на «Газпром Арене».

«То, что будет проходить в Санкт-Петербурге, – полный беспредел! Это абсолютно силовое решение , как в советское время говорили, «по блату».

Ни для кого не секрет, кто такой Дюков, и было бы странно, если бы трофей разыгрывался не в Питере. Для меня это не было удивлением. Ребята быстро спохватились и все сделали.

Им плевать на честность, на болельщиков, а аргументы, которые они приводят, смехотворны. У «Спартака» и так было немного шансов в этом матче, теперь они вообще минимальны. Считаю, что все должен был решить жребий», – заявил юморист, актер и телеведущий.

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