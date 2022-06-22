Экс-тренер «Спартака» Д’Урбано об уходе Бакаева в «Зенит»: «Переход к принципиальному сопернику мало кого удивляет. В футболе все изменилось»

Экс-тренер «Спартака» по физподготовке высказался об экс-хавбеке красно-белых Зелимхане Бакаеве.
– Бакаева запомнил талантливым и многообещающим хавбеком, в котором чувствуется стержень. При этом держался Зелимхан достаточно обособленно и казался мне сдержанным в общении человеком.
— Тогда Бакаев только начинал, а сейчас сменил «Спартака» на «Зенит» в роли свободного агента, но в статусе одной из главных российских звезд РПЛ.
— В сегодняшнем футболе все изменилось, так что переход к принципиальному сопернику уже мало кого удивляет.
В Италии подобное тоже случается. Достаточно упомянуть Дибалу, который покинул «Ювентус» по окончании контракта и ведет переговоры с непримиримым соперником «бьянконери» — «Интером». Так что точно не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените», – сказал Джорджо Д’Урбано.