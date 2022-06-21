Дмитрий Губерниев: «Медведеву и Мележикову нужно провести дебаты с детектором лжи, а Зарема будет третейским судьей. Это можно будет показать в кинотеатрах»

отреагировал на перепалку между директорами «Зенита» и .

Генеральный директор заявил, что «Спартак» и «Динамо» до финала БЕТСИТИ Кубка России были готовы провести матч за в Санкт-Петербурге, но после победы гендиректор красно-белых Евгений Мележиков передумал.

Мележиков назвал слова Медведева «сказками» и заявил, что разговоров о Суперкубке до финала Кубка не было.

«С одной стороны, хайп. А с другой стороны, после финала Кубка мы ждем хорошего футбола. Поэтому им нужно провести дебаты с привлечением детектора лжи. Чтобы были обсуждения, прямой эфир с привлечением болельщиков, телевизионных ведущих.

Вот тогда будет отличная движуха! А Зарема будет в качестве третейского судьи. Это даже можно будет показать в кинотеатрах.

Интересно! Потому что сейчас американское кино запретили. Ну а мы будем вот такое ток-шоу развивать. Пускай дальше продолжают. Я это всячески приветствую», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Извините, опять про Суперкубок. «Зенит» говорит, что «Спартак» нарушил условия сделки – «Спартак» отрицает