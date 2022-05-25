Магуайр, Лукаку, Бруну, Кепа, Ляказетт, Погба – в сборной худших игроков АПЛ-2021/22 от ESPN

ESPN представил команду из игроков АПЛ, проведших неудачный сезон.
Причиной попадания игроков в символическую сборную были недостаточно высокий уровень выступлений, проблемы со здоровьем, несоответствие затрат результату.
Вратарь: Кепа Аррисабалага («Челси»).
Защитники: Аарон Уан-Биссака, Рафаэль Варан, Харри Магуайр (все – «Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс»).
Полузащитники: Поль Погба, Бруну Фернандеш (оба – «Манчестер Юнайтед»), Нголо Канте («Челси»).
Нападающие: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Челси»), Александр Ляказетт («Арсенал»).
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