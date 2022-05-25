Магуайр, Лукаку, Бруну, Кепа, Ляказетт, Погба – в сборной худших игроков АПЛ-2021/22 от ESPN

ESPN представил команду из игроков , проведших неудачный сезон.

Причиной попадания игроков в символическую сборную были недостаточно высокий уровень выступлений, проблемы со здоровьем, несоответствие затрат результату.

Вратарь: Кепа Аррисабалага («Челси»).

Защитники: Аарон Уан-Биссака, Рафаэль Варан, Харри Магуайр (все – «Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс»).

Полузащитники: , Бруну Фернандеш (оба – «Манчестер Юнайтед»), Нголо Канте ( ).

Нападающие: Маркус Рэшфорд ( ), Ромелу Лукаку («Челси»), Александр Ляказетт ( ).

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